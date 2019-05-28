Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 2:28

(Обновленная версия, уточняется количество пострадавших)

Токио. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Около 20 человек, в том числе учащиеся начальной школы, получили ножевые ранения в японском городе Кавасаки, сообщают японские СМИ со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел около 7:45 утра (1:45 мск) возле станции Ноборито в городе Кавасаки.

По данным местного пожарного департамента, по крайней мере двое раненых не подают признаков жизни, один из них ребенок.

Нападавший задержан.

По словам офицера полиции, мужчина также ударил себя ножом в шею и находится без сознания.

На месте происшествия обнаружены два ножа.

Детали инцидента уточняются.

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