Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 11:17

Берлин. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Около 200 тракторов заблокировали центр Берлина, во вторник фермеры проводят демонстрацию против новых планов правительства, которые, как считают демонстранты, осложнят ведение фермерского хозяйства, передает телеканал "Вельт".

Акция началась в 09.00 (10.00 мск), но фактически пробки на дорогах были еще раньше - тракторы двигались в центр города к площади Большая звезда по четырем маршрутам из области, фактически, со всех ключевых направлений - севера, юга, востока и запада Берлина.

Как сообщает газета "Берлинер моргенпост" на месте дежурят более 600 сотрудников полиции. Подобная акция в Берлине проходит не впервые, в этот раз фермеры отреагировали таким образом на новый аграрный пакет правительства ФРГ, который был представлен в сентябре. По мнению фермеров, меры, которые планирует правительство, создадут дополнительные трудности крестьянам. В частности, правительство планирует ужесточить нормы использования удобрений.

Аналогичные акции проходят во вторник в Бонне, Вюрцбурге, Мюнхене, Байройте, Штуттгарте, Фрайбурге, Магдебурге и Ганновере.

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