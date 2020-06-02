Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 3:48

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Батальон действующей военной полиции, состоящий примерно из 200-250 военнослужащих, сейчас находится в процессе развертывания в городе Вашингтоне, округ Колумбия, и может быть уже вечером в столице страны, сообщили CNN три представителя министерства обороны США.

По словам чиновников, войска должны обеспечивать безопасность, но не выполнять обязанности правоохранительных органов, такие как арест и задержание протестующих.

Два представителя Минобороны США заявили, что войска будут прибывать из гарнизона Форт-Брэгг в Северной Каролине.

Отмечается, что из-за уникального статуса Вашингтона развертывание может быть санкционировано федеральными чиновниками, а не городскими властями.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что задействует тысячи вооружённых военных и правоохранителей для наведения порядка в Вашингтоне.

Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

1вз см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции