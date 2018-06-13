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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 20:54 13.06.2018 - 20:54

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Около 250 тыс. копий остросюжетного романа The President is Missing ("Президент пропал") совместного авторства экс-президента США Билла Клинтона и журналиста Джеймсона Патерсона продано в США чуть более за неделю, передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, речь идет не только о печатных экземплярах романа, поступившего в продажу 4 июня, но и о его копиях в электронной версии, а также в звуковом формате. На прошлой неделе роман стал самым продаваемым товаром сервиса Amazon, отмечает АП.

Ранее Б.Клинтон в интервью Би-би-си заявил, что "всегда мечтал написать собственную книгу". Он также рассказал, что прочитал около 25 произведений Дж.Паттерсона и рад возможности совместной работы с ним.

Сюжет романа разворачивается вокруг кибератаки на США, которая ставит под угрозу все человечество. Спасти его предстоит вымышленному американскому президенту Джонатану Линкольну Данкену. По словам Б.Клинтона, в книге детально описывается жизнь в Белом доме, в том числе свободное времяпрепровождение президента в бильярдной или в спортзале.

Права на экранизацию романа уже приобрел американский телеканал Showtime.

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