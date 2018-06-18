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Дубай. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в понедельник заявил, что йеменский портовый город Ходейда, осаду которого ведут вооруженные силы Йемена при поддержке просаудовской коалиции, покинули почти 26 тыс. беженцев, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Ожидается, что это число будет расти из-за продолжающихся боевых действий", - заявил он, добавив, что город покинули примерно 5,2 тыс. семей.

Ранее в понедельник в результате обстрелов со стороны боевиков-хуситов в районе города погибли, по меньшей мере, восемь гражданских лиц и еще 15 получили ранения.

13 июня вооруженные силы Йемена совместно с силами коалиции Саудовской Аравии начали операцию по освобождению йеменского порта Ходейда от боевиков-хуситов.

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Интерфакс