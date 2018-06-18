Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 21:19 18.06.2018 - 21:19

Дубай. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в понедельник заявил, что йеменский портовый город Ходейда, осаду которого ведут вооруженные силы Йемена при поддержке просаудовской коалиции, покинули почти 26 тыс. беженцев, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Ожидается, что это число будет расти из-за продолжающихся боевых действий", - заявил он, добавив, что город покинули примерно 5,2 тыс. семей.

Ранее в понедельник в результате обстрелов со стороны боевиков-хуситов в районе города погибли, по меньшей мере, восемь гражданских лиц и еще 15 получили ранения.

13 июня вооруженные силы Йемена совместно с силами коалиции Саудовской Аравии начали операцию по освобождению йеменского порта Ходейда от боевиков-хуситов.

1бф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line