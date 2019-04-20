Этот контент был опубликован 20 апреля 2019 г. 23:27

Париж. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - В прошедшей в субботу во Франции еженедельной акции протеста движения "желтые жилеты" приняли участие 27,9 тыс. демонстрантов, сообщили в МВД страны.

Организаторы акций не согласны с этими данным и уверены, что участников было на порядок больше.

Согласно информации МВД, в одном только Париже собрались 9 тыс. демонстрантов. Остальные "желтые жилеты" протестовали в Бордо, Тулузе и других крупных городах.

Речь идет о 23-й еженедельной акции "желтых жилетов". Она не везде была мирной. Так, французские власти сообщают, что за субботу полицейские и жандармы задержали 249 демонстрантов, 182 из них было решено оставить под стражей. Кроме того, в МВД отметили, что 14 сотрудников полиции получили ранения во время беспорядков. В течение дня поступали и сообщения и о пострадавших участниках акций протеста.

Наиболее напряженная обстановка наблюдалась в Париже, где полиции неоднократно пришлось применять водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

"Желтые жилеты" протестуют против политики властей в социальной и экономической сферах. Изначально речь шла об относительно мирном движении, к которому примыкали не желающие ввязываться в погромы представители французского среднего класса. Однако со временем к движению примкнули хорошо организованные и обученные группировки "профессиональных" хулиганов.

1во ад

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!