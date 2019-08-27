Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 22:17

Нью-Йорк (ООН). 27 августа. ИНТЕРФАКС - В Сирии действуют около 3 тысяч боевиков и сторонников террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ), заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

"На текущий момент общая численность игиловцев и их сторонников в Сирии составляет около 3 тысяч человек", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном девятому докладу генсекретаря об угрозе международному миру и безопасности со стороны ИГИЛ.

По словам российского дипломата, "более 1,5 тысяч боевиков вернулись из зон боевых действий в места постоянного проживания или прибыли под видом временно перемещенных лиц в другие населенные пункты".

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