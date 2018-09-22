Около 30 человек пострадали в торнадо в Канаде
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Вашингтон. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Около 30 человек пострадали, из них пять получили серьезные травмы, в мощном торнадо, которой пронесся вблизи Оттавы, сообщает в субботу веб-сайт канадской газеты "Глоб энд мейл".
Порывы ветра достигали скорости 190км/час, главный удар стихии пришелся на город Гатино, расположенный в 8 км от Оттавы.
Местная электроэнергетическая компания HydroQuebec сообщила, что 130 тыс. человек остались без электричества. Нанесен ущерб зданиям и автомобилям.
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Интерфакс