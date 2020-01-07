Этот контент был опубликован 7 января 2020 г. 11:00

Дубай. 7 января. ИНТЕРФАКС - Порядка 35 человек погибли в давке на похоронах генерала Касема Сулеймани в Кермане на юго-востоке Ирана, сообщает во вторник иранское ТВ.

Кроме того, не менее 48 человек получили травмы.

Ранее иранское телевидение со ссылкой на службы неотложной помощи сообщило, что несколько человек погибли и получили травмы.

Пока не сообщается число иранцев, вышедших на улицы Кермана, чтобы принять участие в траурной церемонии. Вероятно, речь идет о тысячах человек.

Однако, по данным агентства AP, в понедельник в Тегеране проститься с Сулеймани пришло более миллиона иранцев.

В пятницу минувшей недели стало известно о гибели в Багдаде командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию Трампа.

Новый командующий КСИР генерал-майор Хосейн Салами, выступая перед собравшимися на улицах иранцами, пообещал "сжечь всех, кого любят Соединенные Штаты" за убийство Сулеймани.

В Керман, расположенный на юго-востоке Ирана, останки погибших привезли во вторник утром. Еще несколько траурных церемоний уже прошли в Ахвазе, Мешхеде, Тегеране и Куме.

Президент США Дональд Трамп накануне в очередной раз пообещал "серьезное возмездие", если Тегеран начнет атаки, чтобы отомстить за убийство Сулеймани. При этом он подтвердил готовность к нанесению ударов по иранским объектам культурного наследия.

1эф АН

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