Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 22:46

Нью-Йорк (ООН). 27 августа. ИНТЕРФАКС - Боевики террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) укрепляют свои позиции в Афганистане, их численность составляет не менее 4 тысяч боевиков, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

"Игиловцы предпринимают активные шаги по превращению Афганистана в плацдарм для дальнейшего проникновения в другие государства региона. "Костяк" терструктуры составляет не менее 4 тысяч боевиков, сосредоточенных в основном в провинциях Кунар и Нангархар", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Кузьмин отметил, что "наиболее опасная ситуация складывается в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном районах Афганистана, где численность игиловцев составляет порядка 1,3 тыс. человек".

По словам российского дипломата, опасность также представляют террористические формирования, заявившие о своем союзе и сотрудничестве с ИГИЛ, в первую очередь "Исламское государство в Западной Африке" (запрещена в РФ) и "Исламское государство в Великой Сахаре" (запрещена в РФ).

Он сообщил, что численность группировки "ИГИЛ в Западной Африке" составляет 3,5 тысячи человек, преимущественно это выходцы из местного населения, "ИГИЛ в Великой Сахаре" насчитывает до 700 человек, а филиал ИГИЛ - "Исламское государство в Сомали" (запрещена в РФ) - до 900 человек.

Кроме того, Кузьмин рассказал, что в настоящее время боевые подразделения ИГИЛ в Ираке насчитывают до 2 тысяч боевиков из порядка 40 государств, преимущественно из Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии, а также России и стран СНГ.

"Наша общая задача - не дать ИГИЛ ни малейшей возможности "поднять голову", накопить силы, перегруппироваться, найти дополнительную идеологическую подпитку, людские ресурсы в различных странах и среди различных слоев населения", - заключил он.

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