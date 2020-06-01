Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 16:49

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - За последние дни полицейские в США арестовали порядка 4,4 тыс. человек, участвовавших в беспорядках и погромах в различных городах страны, начавшихся после смерти афроамериканца в Миннеаполисе, сообщает Associated press со ссылкой на собственные подсчеты.

Данные агентство предоставляет на основе информации об арестах, полученной от полиции американских штатов. В частности, в штате Миннесота, где произошел инцидент, послуживший поводом для демонстраций, перетекших в беспорядки, только за выходные арестовали сотни человек.

Кроме того, по данным CNN, только в ночь на понедельник в Нью-Йорке арестовали более 250 человек, в большинстве своем в Бруклине и Манхеттене.

В числе задержанных и арестованных есть и американские журналисты, в частности, была задержана во время работы в Миннесоте съемочная группа CNN. Журналистов отпустили через несколько часов. В Бруклине задержали корреспондента Huffington Post, который освещал акцию протеста.

По данным Пентагона, порядка 1,5 тыс. сотрудников Национальной гвардии США были размещены в Вашингтоне, чтобы разогнать участников беспорядков.

Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

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