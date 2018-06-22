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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 10:43 22.06.2018 - 10:43

Москва/Париж. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Около 400 туристов были эвакуированы в четверг на вертолетах с горы Шилтхорн в Швейцарии после того как застряли на высоте около 2,7 тыс. метров из-за поломки фуникулера, сообщает газета Berner Zeitung.

"Около 400 туристов были эвакуированы в четверг на вертолетах с горы Шилтхорн в Швейцарии после поломки фуникулера на отрезке Мюррен-Бирг. Пассажиры застряли на высоте около 2,7 тыс. метров. Для операции было задействовано пять вертолетов, никто из путешественников не пострадал", - пишет издание.

Эвакуированных отправили на ближайшую станцию Мюррен на высоте 1,6 тыс. метров, откуда уже можно было добраться в другие места. Им также раздали талоны на бесплатное питание в качестве компенсации за доставленные неудобства. Руководство фуникулера планирует связаться с каждым из застрявших пассажиров, чтобы удостовериться, не нужна ли им помощь.

По данным сайта канатной дороги, причины инцидента еще не установлены. Ее работу планируют возобновить уже в пятницу.

Гора Шилтхорн - популярное туристическое место в Швейцарии. На ее вершине находится вращающийся ресторан Piz Gloria, прославившийся после съемок одного из фильмов о Джеймсе Бонде. Фуникулер - единственный способ, чтобы добраться туда.

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