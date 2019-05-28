Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 20:59

Париж. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что несколько сотен французских граждан, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), удерживаются курдами или содержатся в лагерях для беженцев на северо-востоке Сирии, передают во вторник западные СМИ.

"Мы считаем, что в северо-восточной Сирии находятся от 400 до 450 французов, некоторые из них - в лагерях, другие в плену, в том числе дети", - сказал Ле Дриан в парламентском комитете по иностранным делам.

Министр подчеркнул, что речь идет о тех французах, которые, вероятно, причастны к ИГ.

"Наша позиция остается прежней и не поменяется: боевиков нужно судить там, где они совершили преступления", - отметил Ле Дриан.

СМИ отмечают, что Франция давно настаивала на том, чтобы совершеннолетние французские граждане, захваченные в Ираке или Сирии, предстали перед местными судами. При этом в Париже отказывались от возвращения этих граждан на родину, несмотря на риск вынесения им смертных приговоров сирийскими или иракскими судами.

1тэ ар

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