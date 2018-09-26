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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 11:51 26.09.2018 - 11:51

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Возобновление вооруженных столкновений в ливийской столице Триполи вынудили около 5 тыс. семей покинуть свои дома с конца августа, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на данные управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

Столкновения противоборствующих вооруженных группировок начались в городе 26 августа. В результате жители отправляются к своим родственникам в более безопасные районы города или же переезжают в окрестности Триполи.

За последние два дня, отмечает управление, свои дома покинули порядка 1,7 тыс. семей.

За время столкновений, по данным местных органов здравоохранения, погибли 117 человек. Еще 404 человека пострадали, а 20 человек пропали без вести.

Стычки, зафиксированные с конца августа, происходят между двумя группировками, связанными с правительством национального согласия, созданного при поддержке ООН, отмечают СМИ. Они начались после того как вооруженная группа "Седьмая пехотная бригада", связанная с министерством обороны правительства национального согласия, обвинила вооруженную группу "Революционная бригада Триполи", связанную с МВД правительства национального согласия, в нападении на свои позиции в Триполи.

В Ливии ситуация регулярно обостряется с момента свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, на западе, в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа.

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