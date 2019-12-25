Этот контент был опубликован 25 декабря 2019 г. 2:26

Мадрид. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Пожар в одном из районов чилийского города Вальпараисо уничтожил около 50 городских построек, прервав празднование жителями католического рождественского сочельника.

"Была развернута вся пожарная часть Вальпараисо, ее поддержали соседние подразделения. Огонь уничтожил около 50 домов", - говорится в сообщении местных пожарных в твиттере

В нем отмечается, что в целях безопасности были эвакуированы жители двух соседних с пострадавшим районов.

Многие жители бежали из загоревшихся домов в спешке, оставив все свое имущество, а некоторые потеряли и домашних животных, сообщают СМИ со ссылками на очевидцев.

О возможных пострадавших не сообщается.

Огонь на городской район распространился из леса, где уже бушевал пожар. Борьба с возгораниями была затруднена в связи с жаркой погодой и сильным ветром.

1гк ют

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!