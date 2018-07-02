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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 12:55 02.07.2018 - 12:55

*** Глава МВД Италии на митинге заявил о планах объединить все "свободные движения" Европы

Рим. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Демонстрация в поддержку итальянских ультраправых в итальянской коммуне Понтида собрала на выходных около 50 тыс. человек, сообщают в понедельник европейские СМИ.

На митинге крайне правой партии "Лига" перед собравшимися выступил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который призвал к созданию единого европейского альянса против "массовой иммиграции".

"Я думаю о создании лиге "Лиг" в Европе, которая бы объединила все свободные движения, выступающие за то, чтобы защищать свои границы и благосостояние своих детей", - сказал М.Сальвини под возгласы ликования собравшихся.

Ранее глава итальянского МИД заявлял, что намеченные на 2019 год выборы в Европарламент станут "референдумом, на котором будет стоять выбор между Европой без границ и с массовой иммиграцией и Европой, которая обеспечивает защитой своих граждан".

"Я совершу поездку по столицам стран, и не только европейских государств, чтобы создать альтернативную силу этой Европе, которая основана на массовой иммиграции", - отметил М.Сальвини.

На прошлой неделе он заявил, что итальянские порты будут закрыты в течение всего лета для неправительственных судов, которые спасают нелегальных иммигрантов в Средиземном море.

Эти слова министра прозвучали на фоне обострения отношений между рядом европейских государств из-за ситуации вокруг приема мигрантов. В июне Италия заняла жесткую позицию по этому вопросу, несколько раз отказавшись принять в своих портах суда с нелегалами на борту, которые стремились через Средиземное море добраться из Африки в Европу. Разногласия по теме нелегальной иммиграции появились в последние дни в правящей коалиции ФРГ.

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