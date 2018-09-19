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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 19:00 19.09.2018 - 19:00

Дубай. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Около 7 тыс. человек, ранее покинувшие свои дома, вернулись в города и деревни в провинциях Хама и Идлиб с понедельника, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев.

Очевидцы отмечают, что значительный рост числа людей, возвращающихся в свои дома, наблюдается после того, как Россия и Турция достигли соглашения по Идлибу.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов ранее сообщало, что с начала сентября в результате обострения ситуации в северно-западной зоне деэскалации в Сирии, в которую входит провинция Идлиб, свои дома покинули свыше 38,3 тыс. человек. По его данным, 4,5 тыс. человек затем, 10-12 сентября, вернулись в свои дома после стабилизации обстановки в районе городов Джиср-эш-Шугур и Мухамбаль.

В понедельник в Сочи лидеры России и Турции на фоне подготовки военной операции в регионе достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

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