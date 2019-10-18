*** Пострадавшие также есть в Жироне, Таррагоне и Лейде
Мадрид. 19 октября. ИНТЕРФАКС - До 77 человек увеличилось в ночь на субботу число пострадавших в результате массовой акции протеста в Барселоне, сообщает в субботу интернет-портал испанской газеты "Вангуардиа".
По ее данным, наибольшее число пострадавших - 52 человека - поступили в больницы Барселоны.
Издание отмечает, что один человек получил травму лица, у троих проблемы с глазами.
Поступают также сообщения о пострадавших из других городов Каталонии - Жироны. Таррагоны, Лейды (Лериды).
Не менее 525 тыс. человек в Барселоне приняли в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщила полицейская служба столицы Каталонии.
Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением в начале этой недели длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.
1ар бм