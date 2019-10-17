*** МВД Испании направит в Каталонию больше полицейских
Мадрид. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Порядка 80 человек получили травмы в ходе беспорядков и столкновений с полицией в Барселоне ночь на четверг, передает агентство Associated Press.
По данным испанских властей, в ходе беспорядков задержали 33 человека.
В ночь на четверг произошли самые ожесточенные за последние три дня столкновения протестующих с полицией, отмечается в сообщении.
Демонстранты выходят на улицы, чтобы продемонстрировать недовольство в связи с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.
В четверг протестующие заблокировали несколько автотрасс в Каталонии, включая основное шоссе, ведущее во Францию.
Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка заявили телеканалу "Телесинко", что Испания направит в Каталонию дополнительные отряды полиции, чтобы, во-первых, гарантировать безопасность в этом регионе и позволить тем полицейским, которые уже работают в Каталонии, отдохнуть.
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