Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 11:08

*** МВД Испании направит в Каталонию больше полицейских

Мадрид. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Порядка 80 человек получили травмы в ходе беспорядков и столкновений с полицией в Барселоне ночь на четверг, передает агентство Associated Press.

По данным испанских властей, в ходе беспорядков задержали 33 человека.

В ночь на четверг произошли самые ожесточенные за последние три дня столкновения протестующих с полицией, отмечается в сообщении.

Демонстранты выходят на улицы, чтобы продемонстрировать недовольство в связи с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

В четверг протестующие заблокировали несколько автотрасс в Каталонии, включая основное шоссе, ведущее во Францию.

Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка заявили телеканалу "Телесинко", что Испания направит в Каталонию дополнительные отряды полиции, чтобы, во-первых, гарантировать безопасность в этом регионе и позволить тем полицейским, которые уже работают в Каталонии, отдохнуть.

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