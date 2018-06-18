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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 18:56 18.06.2018 - 18:56

Брюссель. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Подавляющее большинство огнестрельного оружия во всем мире - около 85% или 875 млн единиц - находится в руках гражданских лиц, следует из исследования Small Arms Surwey за 2017 год.

В распоряжении вооруженных сил разных стран в общей сложности находится примерно 133 млн единиц огнестрельного оружия (или 13%), в то время как на силовые структуры приходятся 23 млн единиц (или 2%).

Согласно исследованию, за последние 10 лет общая численность огнестрельного оружия выросла на 32% - с 650 млн в 2006 году до 857 млн в 2017 - в первую очередь за счет роста числа гражданских лиц, владеющих оружием.

Самая высокая доля гражданских лиц, владеющих огнестрельным оружием - в США. Здесь на 100 жителей в среднем приходятся 120,5 единиц оружия. В общей сложности в руках гражданского населения в Штатах находятся 393 млн единиц оружия - это почти половина всего оружия в руках гражданских.

Следом за США по числу единиц огнестрельного оружия на душу населения идут Йемен, Черногория, Сербия и Канада.

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