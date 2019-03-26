Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 6:59

Мадрид. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Второе за последнее время массовое отключение электричества зафиксировано в ночь на вторник в Венесуэле.

По данным энергетиков, оно затронуло 88% территории страны.

Венесуэльский телеканал NTN24 сообщил, что по состоянию на 22:00 местного времени (05:00 мск) энергоснабжения в частности лишились города Каракас, Маракайбо, Баринас, Валенсия, а также штаты Лара, Арагуа, Фалькон, Мерида и частично Нуэва Эспарта. Проблемы с энергоснабжением наблюдаются в 20 штатах страны.

Ранее в марте в Венесуэле уже происходило массовое отключение электричества, в результате которого без света осталась почти вся территория страны. Тогда власти заявили, что это произошло по вине США и оппозиции, организовавших хакерскую атаку на ГЭС, вырабатывающую основную часть электричества в Венесуэле. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, в свою очередь, заявил, что отключение произошло из-за некомпетентности властей.

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