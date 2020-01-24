Давос. 24 января. ИНТЕРФАКС - Секретариат ВТО официально уведомил РФ, что апелляционный орган ВТО не переподтвердил арбитров по спору с ЕС по третьему энергопакету, сказал журналистам замглавы Минэкономразвития РФ Тимур Максимов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, итоги этого спора теперь подвисли, и перспективы его реализации сейчас неясны.

"Третий энергопакет подвис из-за того, что апелляционный орган перестал работать (с 10 декабря 2019 года - ИФ). Нас официально уведомил секретариат ВТО о том, что апелляционный орган не переподтвердил арбитров по этим подвисшим спорам. Сейчас в ВТО зависло из-за этого порядка 10 споров, включая по третьему энергопакету", - сказал Максимов.

Максимов также сообщил, что решение третейской группы ВТО по другому спору РФ с ЕС - "по энергокорректировкам" ожидается в первом полугодии 2020 года, но также его итоги могут быть неопределенными из-за неработающего апелляционного органа ВТО.

Как сообщалось, в августе 2018 года суд ВТО вынес решение по иску РФ к ЕС по третьему энергопакету. В пользу России были приняты следующие решения третейской группы о не соответствии нормам ВТО мер: применение особого режима в рамках европейского регулирования в отношении газопровода OPAL; требование третьей газовой директивы ЕС об особом порядке сертификации газотранспортных операторов, контролируемых иностранными лицами; положения Регламента ЕС о трансъевропейских сетях, создающие преимущества для развития проектов, направленных на диверсификацию источников поставок газа в ЕС из стран иных, чем Россия.

России при этом не удалось оспорить важный принцип третьего энергопакета - unbundling (требование разделения на уровне собственности операций по транспортировке и сбыту газа). Остались в силе преференции для поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) и изъятия из газовой директивы ЕС для промысловых трубопроводов (промысловыми трубопроводами признаны газопроводы, по которым в Европу приходит норвежский газ).

В сентябре 2018 года ЕС подал апелляцию на это решение ВТО, после чего апелляцию подала и РФ. "Контрапелляция подается в том случае, если одна из сторон спора подает апелляцию", - поясняли тогда в Минэкономразвития.

В сентябре 2019 года Европейский суд принял решение, ограничивающее доступ "Газпрома" (MOEX: GAZP) к газопроводу OPAL.

Бывший руководитель департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков тогда отмечал, что решение Европейского суда противоречит решению панели арбитров ВТО по третьему энергопакету в части доступа к газопроводу OPAL, поэтому нужно было дождаться решения апелляционного органа. При этом ЕС нужно было бы выполнять решение ВТО в приоритетном порядке, иначе бы ЕС нарушил правила международной торговой организации. Теперь же с заморозкой функционирования апелляционного органа окончательное решение по этому разбирательству подвисло на неопределенный срок.

Рр ау фф де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!