Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 8:49

Кабул. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Независимая избирательная комиссия Афганистана 6 декабря обнародует окончательные результаты президентских выборов, прошедших в стране 28 сентября, сообщило в понедельник издание KeshwarNews со ссылкой на представителя комиссии.

После проведения выборов председатель афганского избиркома Хава Алам Нуристани обещала объявить предварительные итоги 19 октября, окончательные итоги должны были быть опубликованы 7 ноября.

Позднее она сообщила, что предварительные результаты из-за "технических проблем" не могут быть заявлены в указанный срок. Накануне Нуристани написала в твиттере, что предварительные итоги будут объявлены 14 ноября.

За пост главы государства на выборах боролись 15 кандидатов, в том числе действующий президент Афганистана Ашраф Гани и действующий премьер-министр Абдулла Абдулла.

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