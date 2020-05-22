Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 16:53

Лондон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Оксфордский университет объявил в пятницу, что приступает к следующему этапу клинических исследований вакцины от коронавируса COVID-19, сообщают британские СМИ.

Специалисты уже начали нанимать волонтеров для испытания препарата. В общей сложности для исследований им необходимо 10,2 тыс. взрослых и детей.

Первый этап испытания вакцины начался в апреле, теперь университет переходит на вторую, а затем - на третью фазу, в ходе которых специалисты намерены протестировать вакцину на представителях разных возрастных категорий, не принимавших участие в первом этапе. Кроме того, планируется проверить вакцину среди большего числа людей, нежели на первом этапе.

"Клинические исследования идут очень хорошо. Сейчас мы начали исследования, направленные на оценку того, как вакцина вызывает иммунную реакцию у более возрастных людей", - рассказал профессор Эндрю Поллард, входящий в исследовательскую группу Оксфордского университета.

Оксфордский университет сотрудничает при разработке вакцины с фармакологической компанией AstraZeneca. Накануне администрация президента США Дональда Трамп объявила, что выделит до $1,2 млрд этой компании для клинических исследований и производства этой вакцины в США.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ведется разработка более 100 вакцин от коронавируса. По меньшей мере, восемь из них уже находятся на стадии клинических исследований.

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