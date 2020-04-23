Токио. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Олимпийские игры 2020 года в Токио, начало которых из-за коронавируса ранее перенесли на 23 июля 2021 года, невозможно отложить еще на более долгий срок, заявил глава организационного комитета токийских Игр Ёсиро Мори.

"Если подумать о спортсменах, о вопросах, связанных с организацией Игр, то технически сложно отложить их (Игры - ИФ) на два года", - приводят его слова японские СМИ в четверг.

Он объяснил, что ранее спрашивал у премьер-министра Японии Синдзо Абэ о возможности отложить Олимпийские игры на два года, однако премьер посчитал перенос на один год достаточным.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитеты согласовали новые даты проведения Игр в 2021 году. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

Однако ранее ряд экспертов также выражали сомнения в возможности провести Олимпийские игры в 2021 году - до получения вакцины от коронавируса. В частности, специалист по инфекционным болезням из больницы Университета Кобэ Кэнтаро Ивата заявлял, что Олимпийские игры вряд ли удастся провести и в 2021 году из-за неясных перспектив в борьбе с пандемией коронавируса.

Кроме этого, наблюдатели предполагали, что перенос Игр вызовет значительные дополнительные расходы. Тем не менее, генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга отмечал, что Токио не давал согласие на дополнительные расходы, связанные с переносом токийских Олимпийских игр на следующий год. Такой комментарий последовал после того, как японское агентство "Киодо цусин" сообщало, будто Абэ согласился, что расходы, которые связаны с переносом Олимпийских игр, японская сторона берет на себя.

1аю ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!