Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 13:39

Дубай. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Оман объявил о намерении открыть посольство в палестинском городе Рамаллах, сообщает в среду агентство Associated Press.

В МИД Омана сообщили, что диппредставительство открывается "в продолжение мероприятий по поддержке султанатом палестинского народа".

Дата открытия посольства не сообщается. По данным СМИ, в скором времени в Рамаллах отправится делегация из МИД Омана.

Зимой прошлого года глава МИД Омана Юсуф бин Алави стал первым оманским высокопоставленным дипломатом, посетившим Палестинскую автономию. Осенью того же года султан Омана Кабус бен Саид принял в Маскате премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о признании Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля. После этого в мае 2018 года состоялся официальный перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

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