Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 18:26

Нью-Йорк. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Продажи американских ритейлеров в киберпонедельник увеличились почти на 20% по сравнению с уровнем того же дня прошлого года и достигли $9,4 млрд, что стало новым рекордом онлайн-продаж в США, свидетельствуют данные Adobe Analytics.

Киберпонедельник наступает после "черной пятницы" (в этом году 2 декабря), в этот день онлайн-ритейлеры предлагают значительные скидки.

Почти треть покупок в киберпонедельник в этом году совершалась с использованием смартфонов, что почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Объем покупок со смартфонов достиг рекордных $3 млрд.

Помимо того, что число покупок в целом выросло, люди выбирали более дорогие товары, отмечают в Adobe. Наибольшей популярностью пользовались, в частности, игрушки, созданные по мотивам мультфильма "Холодное сердце 2", куклы LOL Surprise, игровые приставки Nintendo Switch, телевизоры Samsung и ноутбуки Apple.

Adobe, которая анализирует транзакции 80 из 100 ведущих американских интернет-ритейлеров, прогнозирует, что расходы на онлайн-шопинг в ноябре-декабре превысят $143 млрд. Однако ритейлерам придется активнее бороться за покупателей, поскольку текущий праздничный сезон - между Днем благодарения и Рождеством - будет на шесть дней короче прошлогоднего.

В "черную пятницу", по данным Adobe, американцы потратили на онлайн-покупки $7,4 млрд, в День благодарения - $4,2 млрд.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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