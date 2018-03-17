Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 марта 2018 г. 16:50 17.03.2018 - 16:50

*** Налажено хорошее сотрудничество с российским центром по примирению в организации помощи мирным жителям Восточной Гуты

Дамаск. 17 марта. ИНТЕРФАКС - ООН взаимодействует с сирийским правительством и российскими представителями, в том числе с российским Центром по примирению, чтобы гуманитарная помощь доставлялась мирным жителям, находящимся в пунктах приема, а не боевикам, заявил в субботу главный координатор ООН по гуманитарным вопросам в Сирии Али Заатари.

"Сейчас мы взаимодействуем с сирийским правительством и Российской Федерацией, центром в Хмеймиме для того, чтобы гуманитарная помощь непременно доставлялась людям, которые сейчас размещаются в пунктах приёма", - сказал А.Заатари.

По его словам, ведется сотрудничество ООН и с Красным полумесяцем и Международным Красным Крестом.

А.Заатари также отметил, что налажено хорошее сотрудничество с российским Центром по примирению в вопросах организации гуманитарных конвоев, а также помощи мирным жителям Восточной Гуты.

"Мы понимаем, что те, кто выходит из района, испытывают необходимость в медицинском обследовании и медицинской помощи - они и их семьи. Мы были на пункте пропуска, мы видели, что сирийский Красный Полумесяц ведёт кропотливую работу по оперативной доставке помощи. Я считаю правильным подход, основанный на сотрудничестве", - добавил координатор.

Вш+1

Neuer Inhalt Horizontal Line