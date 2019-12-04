Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 9:27

Кабул. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Число нуждающихся в гуманитарной помощи в Афганистане в 2020 году достигнет четверти от общего числа жителей страны, для оказания поддержки наиболее уязвимым слоям населения ООН намерена привлечь $732 млн, говорится в сообщении Миссии ООН по содействию Афганистану.

По данным организации, в 2019 году в гуманитарной помощи в Афганистане нуждались 6,3 млн человек, в следующем году их число увеличится до 9,4 млн человек.

"Это четверть населения страны. Чтобы помочь наиболее нуждающимся в чрезвычайной поддержке слоям населения, ООН планирует на 2020 год привлечь $732 млн", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте организации.

Вш

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