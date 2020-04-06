Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 12:28

Стамбул. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - ООН в понедельник отправила в сирийскую провинцию Идлиб 59 грузовиков с гуманитарной помощью, которая должна быть распределена среди местных жителей, сообщает агентство "Анадолу".

Грузовики въехали на сирийскую территорию через погранпереход Джильвегёзю в провинции Хатай на юге Турции.

"Анадолу" напоминает, что в настоящий момент в провинции Идлиб находится примерно 4 млн гражданских лиц, включая сотни тысяч тех, кто бежал от наступления правительственных сил Сирии в этом регионе страны.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекратятся вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.

В конце марта "Анадолу" сообщило, что примерно 35 тыс. гражданских лиц, ранее вынужденных покинуть жилища из-за боевых действий в провинции Идлиб, смогли возвратиться домой благодаря режиму прекращения огня в регионе.

1аю бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!