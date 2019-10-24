Нью-Йорк (ООН). 24 октября. ИНТЕРФАКС - ООН направит специальную миссию в Чили для расследования возможных правонарушений в ходе уличных протестов, где погибли 18 человек.

"Я следила за кризисом в Чили с момента его начала и приняла решение направить туда миссию для проверки сообщений о нарушениях прав человека", - написала в Twitter Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

По ее словам, парламентарии и правительство выражали желание, чтобы миссия УВКЧП ООН посетила Чили.

Протесты в Чили начались из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в Сантьяго, однако позднее чилийцы также стали выражать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования.

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