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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 21:43 22.10.2018 - 21:43

Нью-Йорк (ООН). 22 октября. ИНТЕРФАКС - В США через Мексику в составе организованной колонны направляются 7,2 тыс. мигрантов, цитирует в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" официального представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака.

По его словам, Международная организация по миграции зафиксировала, что большое количество мигрантов все еще прибывают в Мексику, и "вероятно, останутся в стране на продолжительный период".

Ф.Хак рассказал, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев уже направило в мексиканские города Сьюдад-Идальго и Тапачула на границе с Гватемалой 32 человека в составе группы чрезвычайной помощи. Эти люди будут предоставлять мигрантам информацию о системе предоставления убежища в Мексике, а также давать советы по юридическим вопросам.

Несколько тысяч мигрантов из Гондураса, надеющихся добраться до США, скопились на границе Гондураса и Мексики.

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