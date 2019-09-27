Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 13:58

Брюссель. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Совет ООН по правам человека принял в пятницу резолюцию, согласно которой группа следователей будет направлена в Венесуэлу для расследования предполагаемых нарушений прав человека, сообщили в пятницу западные СМИ.

Согласно резолюции, миссия должна "расследовать внесудебные расправы, похищения, немотивированные задержания и пытки, а также другие жестокие, бесчеловечные, унижающее достоинство действия".

Резолюция принята советом из 47 членов. 19 членов совета проголосовали за принятие инициативы, семь высказались против, 21 представитель воздержался.

Миссия, работа которой предположительно будет длиться год, должна провести расследование "с целью привлечения к ответственности виновных и достижения справедливости для жертв".

Представитель Венесуэлы в женевской миссии ООН Хорхе Валеро назвал резолюцию "враждебной инициативой", заявив, что страна не намерена сотрудничать.

Однако в случае, если Венесуэла не предоставит согласия на расследование, миссия будет вести расследование из-за рубежа.

Венесуэла уже длительное время живет в состоянии экономического кризиса, сопровождаемого массовыми выступлениями оппозиции.

Ранее в этом году Управление верховного комиссара ООН по правам человека распространило доклад, в котором говорится о том, что в результате операций служб безопасности за 2018 год в Венесуэле были убиты 5287 человек, а за первые пять месяцев 2019 года - 1569 человек. Также сообщалось, что число венесуэльцев, вынужденно покинувших родину, превысило 4 млн человек.

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января как попытку государственного переворота.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!