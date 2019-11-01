Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 18:58

Стамбул. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) начнет работу с Турцией по ее плану переселения порядка двух млн сирийских беженцев обратно в Сирию, сообщило в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя ООН Фархана Хака.

"Президент Эрдоган представил генеральному секретарю (ООН - ИФ) турецкий план новых районов расселения для возвращения сирийских беженцев", - заявил Хак журналистам в Нью-Йорке.

"Генеральный секретарь подчеркнул основные принципы, касающиеся добровольного, безопасного и достойного возвращения беженцев. Он сообщил президенту, что УВКБ по делам беженцев немедленно сформирует группу, которая изучит это предложение и начнет переговоры с турецкими властями в соответствии со своим мандатом", - добавил он.

Это заявление было сделано после закрытых переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем, которые прошли в пятницу в Стамбуле.

Отмечается, что они также обсудили ситуацию в Йемене и Ливии, а также ближневосточный мирный процесс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции в приграничных районах на северо-востоке Сирии с целью борьбы против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции по ситуации в Сирии, по итогам которых лидеры двух стран подписали меморандум из 10 пунктов.

Российско-турецкий меморандум был призван положить конец военной операции Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность страны.

В минувшую среду поступили сообщения о том, что курдские ополченцы завершили отвод своих формирований от границы с Турцией на 30 км. Освободившиеся районы в соответствии с меморандумом занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции. Приграничную зону должны патрулировать турецкие военные и российские военные полицейские.

1ви ар

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