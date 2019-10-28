Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 14:19

Париж. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Над конституцией Сирии будут работать только сирийцы, поскольку именно они, а не другие страны или ООН, имеют право решать такие вопросы, заявил в понедельник спецпосланник ООН Гейр Педерсен.

"Позвольте мне подчеркнуть, что будущее и конституция Сирии принадлежат сирийцам и только им(...). ООН будет там, чтобы поддерживать процесс, таким образом, который гарантирует его объективность, сбалансированность и охват главнейших вопросов, а также, чтобы помогать всякий раз, когда это требуется", - сказал Педерсен.

Он также заявил в ходе конференции в Женеве, что члены конституционного комитета уже начали прибывать в Женеву.

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