Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 1:29

Нью-Йорк (ООН). 11 декабря. ИНТЕРФАКС - ООН не может подтвердить, что ракеты и беспилотные летательные аппараты, которые использовались в атаках на саудовские нефтяные объекты в сентябре, были иранскими, заявил генеральный секретарь организации Антонио Гутерриш.

"В настоящее время невозможно на независимой основе подтвердить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся в этих атаках, имеют иранское происхождение", - написал он в докладе, представленном Совету безопасности всемирной организации.

В документе говорится, что эксперты ООН пришли к такому выводу после изучения обломков использовавшегося оружия.

США, европейские державы и Саудовская Аравия обвинили Иран в атаках 14 сентября на НПЗ саудовской компании Saudi Aramco. В то же время, ответственность за теракты взяла на себя йеменская группировка хуситов, а Иран, поддерживающий хуситов, отрицает свою причастность к ним.

1гк мк

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