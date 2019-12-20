Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 4:26

*** Постпред США при ООН Крафт на заседании Совбеза призвала привлечь Тегеран к ответственности

Нью-Йорк (ООН). 20 декабря. ИНТЕРФАКС - В ООН не смогли подтвердить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использованные при нападении в сентябре на нефтяные объекты Саудовской Аравии, имели иранское происхождение.

В четверг во второй половине дня по времени Нью-Йорка состоялось заседание СБ ООН, на котором был представлен восьмой доклад Генсекретаря ООН о выполнении резолюции 2231 от 2015 года, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Секретариат по приглашению Саудовской Аравии имел возможность осмотреть обломки систем оружия, использовавшихся при нападениях на нефтяное предприятие в Афифе 14 мая 2019 года, международный аэропорт города Абха в июне и августе 2019 года и нефтяные предприятия компании "Saudi Aramco" в Хурайсе и Абкайке в сентябре 2019 года", - сообщила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, выступая на заседании СБ ООН.

По ее словам, в данный момент ООН не может самостоятельно подтвердить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использованные в этих нападениях, имели иранское происхождение.

В свою очередь постпред США при ООН Келли Крафт на заседании Совбеза призвала коллег привлечь Тегеран к ответственности после атак на нефтеобъекты.

"Мы уже не раз говорили, что Иран виновен в этих нападениях. Великобритания, Франция и Германия согласны с нами. Повреждения нефтеобъектов показывают, что нападение было осуществлено с севера, а не с юга, как было бы, если бы это сделали хуситы", - заявила она.

По ее словам, "это провокационное поведение должны осудить все государства, независимо от их отношения к ядерной сделке".

"Совет должен привлечь Иран к ответственности", - заключила она.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в стране комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке Саудовской Аравии. Это привело к сокращению добычи нефти в стране вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.

1йф тг

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