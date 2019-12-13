Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 19:41

Брюссель. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Организация объединенных наций обвинила чилийских правоохранителей в применении "чрезмерной" и "неоправданной" силы при подавлении демонстраций, чем они нарушили права человека.

Согласно отчету, опубликованному комитетом по защите прав человека ООН, было зафиксировано "тревожно большое число" пострадавших: по меньшей мере 345 человек получили травмы глаз.

"Мы обнаружили, что при сдерживании протестов полиция часто применяла репрессивные меры", - заявила на брифинге в представительстве ООН в Женеве председатель комитета Имма Геррас-Дельгадо.

"Зафиксированные нарушения прав человека ... включают чрезмерное или неоправданное применение силы, которое привело к незаконным убийствам и травмам, произвольным задержаниям, пыткам и жестокому обращению, включая сексуальное насилие", - добавила эксперт.

Лорена Рекабаррен, заместитель министра по правам человека Чили, раскритиковала отчет, заявив журналистам, что правительство готово исправить "неточную" и "неактуальную" информацию в отчете.

Двадцать шесть человек были убиты в течение почти двух месяцев протестов, которые начались в октябре в связи с ростом стоимости на проезд в метро.

Протесты в Чили начались в октябре из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в Сантьяго, однако позднее чилийцы также стали выражать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования.

В ответ на протесты власти Чили объявили о повышении уровня минимальной оплаты труда и пенсии, отменили повышение цен на проезд в метро и приостановили повышение тарифов на электричество.

За несколько месяцев протестов погибли двадцать шесть человек.

1ка ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!