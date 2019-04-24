Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 17:47

Дубай. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - ООН указывает на ухудшение ситуации в центрах содержания мигрантов в Ливии на фоне проходящих в стране столкновений, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Ситуация в центрах содержания становится все хуже. Поступают сообщения о том, что охранники сбегают со своих постов и оставляют людей запертыми изнутри", - заявил С.Дюжаррик.

Он отметил, что в один из центров уже четыре дня не поставляют питьевую воду.

По его словам, недавно столкновения происходили близ расположенного в 20 км от Триполи центра содержания мигрантов, в котором живут порядка 890 человек. С.Дюжаррик заявил, что вооруженные люди нанесли значительный ущерб центру. О жертвах среди находящихся там мигрантов не сообщается.

По данным ООН, всего в центрах содержания мигрантов, расположенных в районе столкновений между противоборствующими силами в Ливии, находятся порядка 3,6 тыс. человек. Через Ливию проходят тысячи мигрантов, бегущих в Европу. Многих из них берут в плен вооруженные группировки, отмечает AP.

В настоящее время в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: "восточными" властями страны, опирающимися на поддержку Ливийской народной армии командующего Халифы Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН.

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