Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 15:46 16.03.2018 - 15:46

Нью-Йорк (ООН). 16 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура в пятницу заявил, что попытки ООН установить контакты между РФ и оппозиционными группировками "Фейлак ар-Рахман" и "Ахрар аш-Шам" в Восточной Гуте пока не увенчались успехом.

"ООН предлагает посредничество, однако усилия по содействию полноценным контактам между Российской Федерацией и группировкой "Фейлак ар-Рахман" или "Ахрар аш-Шам" пока что не принесли результатов", - сказал он в видеообращении к СБ ООН.

Он уточнил, что именно под контролем этих группировок находится ряд анклавов на территории Восточной Гуты.

аю ар де

Neuer Inhalt Horizontal Line