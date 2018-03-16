ООН пока не удалось инициировать диалог между Россией и оппозиционными группировками в Восточной Гуте - де Мистура
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Нью-Йорк (ООН). 16 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура в пятницу заявил, что попытки ООН установить контакты между РФ и оппозиционными группировками "Фейлак ар-Рахман" и "Ахрар аш-Шам" в Восточной Гуте пока не увенчались успехом.
"ООН предлагает посредничество, однако усилия по содействию полноценным контактам между Российской Федерацией и группировкой "Фейлак ар-Рахман" или "Ахрар аш-Шам" пока что не принесли результатов", - сказал он в видеообращении к СБ ООН.
Он уточнил, что именно под контролем этих группировок находится ряд анклавов на территории Восточной Гуты.
аю ар де
Интерфакс