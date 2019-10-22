Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 10:09

Нью-Йорк. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Совбез ООН предоставил исключение из санкций проекту международной организации Красный Крест по обеспечению помощи КНДР, сообщило во вторник агентство Рёнхап со ссылкой на заявление ООН.

По данным ООН, международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца получило освобождение от санкций в отношении товаров, "крайне необходимых для оказания гуманитарной помощи в целях спасения жизней", в частности, для обеспечения доступа к чистой питьевой воде и улучшения санитарных условий.

В общей сложности освобождение от санкций получили 11 наименований товаров. Этот режим будет действовать в течение шести месяцев.

Ранее в этом году сообщалось, что СБ ООН временно ослабил санкционный режим в отношении КНДР, чтобы способствовать реализации гуманитарных программ Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в этой стране, сталкивающейся с нехваткой продовольствия.

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года, когда она впервые провела испытания ядерного оружия.

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