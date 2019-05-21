Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 14:35

Гонконг. 21 мая. ИНТЕРФАКС - СБ ООН временно ослабил санкционный режим в отношении КНДР, чтобы способствовать реализации гуманитарных программ Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в этой стране, сталкивающейся с нехваткой продовольствия, сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на ООН.

Агентство отмечает, что таким образом ЮНИСЕФ сможет улучшить состояние здоровья населения и решить проблемы питания в доведенной до нищеты стране".

ООН одобрила отправку в КНДР гуманитарных грузов на сумму $5,75 миллионов, включая аптечки первой помощи, инвалидные коляски и электронные устройства.

Также ЮНИСЕФ должен будет доставить в КНДР оборудования для очистки питьевой воды и способствовать оказанию эффективной медицинской помощи в больницах, в особенности недоедающим детям и их матерям.

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года, когда она впервые провела испытания ядерного оружия.

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