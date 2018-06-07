Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 0:26 08.06.2018 - 00:26

Женева (ООН). 8 июня. ИНТЕРФАКС - В ООН накануне саммита лидеров США и КНДР в Сингапуре призвали Пхеньян приступить к процессу освобождения политических узников, которых в этой стране может быть более 80 тысяч.

"Это должен быть постепенный процесс. Я не говорю, что они (северокорейцы - ИФ) должны открыть все тюрьмы и выпустить всех заключенных, я рассуждаю разумно. Я говорю, что нужно постепенно освобождать заключенных", - заявил журналистам в Женеве специальный докладчик по правам человека в КНДР Томас Охеа Кинтана.

По мнению эксперта ООН, в КНДР насчитывается более 80 тысяч политических узников, однако точное число неизвестно.

Он сообщил, что власти Северной Кореи не дают ему разрешение на посещение страны, поэтому он совершает в поездки в соседние страны и получает данные "из первых рук". По его словам, эти данные свидетельствуют о тяжелых условиях содержания заключенных в политических тюрьмах.

Т.О.Кинтана приветствовал освобождение трех американских граждан из северокорейской тюрьмы в прошлом месяце.

Он подчеркнул, что такой шаг Пхеньяна является "важным вкладом в достижение мира на Корейском полуострове и за его пределами".

1йф тг

Neuer Inhalt Horizontal Line