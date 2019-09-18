Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 19:00

Нью-Йорк (ООН). 18 сентября. ИНТЕРФАКС - ООН находится в контакте с властями США по вопросу выдачи американской визы президенту Ирана Хасану Рухани и главе МИД Джаваду Зарифу, чтобы они могли принять участие в мероприятиях сессии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке на следующей неделе, заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Мы находимся в контакте с принимающей страной (с США - ИФ), чтобы разрешить все неразрешенные визовые проблемы у делегации. Я надеюсь, что это позволить решить проблему", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

Ранее сообщалось, что президент Ирана и глава МИД этой страны, возможно, не поедут на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, так как США пока не выдали им визы.

Зариф, как планируется, должен отправиться в Нью-Йорк уже в пятницу, а Рухани - в понедельник.

СМИ неоднократно сообщали, что на Генассамблее ООН может состояться встреча Рухани с президентом США Дональдом Трампом. Иранская сторона затем заявила, что такая встреча не запланирована.

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