Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 0:09

Нью-Йорк (ООН). 16 октября. ИНТЕРФАКС - В ООН разделяют мнение России и других стран, что невыдача американских виз делегатам на мероприятия 74-й сессии Генассамблеи ООН является нарушением обязательств принимающей стороны, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

"Заместитель генерального секретаря в своем заявлении фактически подтвердил нашу позицию о том, что государство пребывания нарушило свои обязательство посредством невыдачи виз, блокирования доступа в США для наших представителей", - сказал он российским журналистам по итогам заседания Комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН.

Кузьмин сообщил, что попросил заместителя Генсекретаря по правовым вопросам Мигелю де Серпа Суарешу опубликовать заявление Гутерриша, которое он озвучил на этом заседании.

Ожидалось, что генсекретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в заседании комитета, однако он так и не появился, передает корреспондент "Интерфакса".

От делегаций стран-членов Организации в течение недели поступали просьбы к председателям Первого и Шестого комитетов ГА обратиться к Гутерришу и Секретариату, чтобы они вмешались в ситуацию и попытались ее разрешить.

Глава делегации России в Первом комитете Владимир Ермаков ранее на прошлой неделе заявлял, что Москва "не видит должной реакции ни со стороны самих США, ни со стороны Секретариата ООН, который должен все это обеспечивать, и генерального секретаря" и ожидает оперативного решения ситуации с невыдачей американских виз.

Представитель РФ Мария Заболоцкая отметила во вторник, что "у делегаций не было подвижек в этом направлении".

"Мы надеемся, что председатель Генассамблеи, Генеральный секретарь продолжают предпринимать усилия для того, чтобы разрешить эту ситуацию в позитивном ключе", - заявила она.

Накануне зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН и что несколько стран, в том числе Россия, запросили на вторник проведение внеочередного заседания Комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН, чтобы обсудить ситуацию с невыдачей американских виз ряду делегаций.

24 сентября глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что американская сторона не выдала визы ему, его коллеге из Госдумы Леониду Слуцкому и нескольким сотрудникам МИД РФ - членам делегации, которая отправлялась на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке.

В американском посольстве в РФ назвали этот эксцесс "частным случаем", воздержавшись от дальнейших комментариев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на это сказала: "Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов и так далее. Но документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами".

Позднее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил "Интерфаксу", что США не выдали визы не только российской делегации на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, но и делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

7 октября замглавы российской делегации, прибывшей в Нью-Йорк для участия в сессии первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов сообщил "Интерфаксу", что порядка семи человек из делегации не получили визы США. В связи с этим Россия предложила приостановить работу комитета. Кроме того, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть возможность переноса заседания важнейших комитетов ООН на нейтральные площадки - в Женеву или Вену.

Также было отказано в выдаче американских виз сотрудникам министерства иностранных дел РФ, планировавшим принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс", который состоялся в США 7 октября.

По мнению экспертов, отказ в выдаче виз членам российской делегации можно рассматривать в контексте продолжения "визовой войны" между РФ и США.

Так, в конце августа этого года три американских законодателя заявили, что рассчитывали отправиться в РФ в составе двухпартийной делегации Конгресса США. По словам сенаторов Рона Джонсона (республиканец, от штата Висконсин) и Криса Мерфи (демократ, от штата Коннектикут), им было отказано в получении въездных виз. Российская сторона отметила, что Джонсон и Мерфи не обращались за визами, подтвердив, что оба законодателя находятся в ответном "стоп-листе".

Разрешение на въезд в РФ получил американский сенатор-республиканец Майкл Ли (от штата Юта). В ходе визита в начале сентября он, в частности, встретился с Косачевым.

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