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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 21:33 01.10.2018 - 21:33

Иерусалим. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило в понедельник об эвакуации в Израиль некоторых своих сотрудников из представительства в секторе Газа.

Согласно распространенному заявлению, агентство "решило эвакуировать некоторых иностранных сотрудников из сектора Газа в связи с рядом вызывающих беспокойство инцидентов, которые затронули персонал" БАПОР.

По информации местных СМИ, ранее группа палестинских сотрудников БАПОР и жителей сектора Газа устроила акцию протеста у здания ведомства с целью выразить недовольство в связи с сокращением числа рабочего персонала и количества рабочих часов сотрудников.

Западные СМИ отметили, что БАПОР было вынуждено сократить рабочий персонал в секторе Газа после того, как США остановили финансирование организации.

Госдеп США объявил о решении прекратить финансирование БАПОР в августе текущего года. Вклад США составлял порядка 30% от бюджета БАПОР.

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