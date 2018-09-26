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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 17:46 26.09.2018 - 17:46

Хельсинки. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал параноидальным бредом предположения о том, что Россия может использовать в военных целях инфраструктуру архипелага в районе финского города Турку.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Юхой Сипили журналист, задававший Д.Медведеву вопрос о деле Airiston Helmi, заметил, что высказываются опасения, связанные с тем, что Россия может использовать в военных целях инфраструктуру архипелага в районе города Турку, в том числе вертолетные площадки. В этой связи представитель СМИ поинтересовался, как российский премьер может ответить на такие озабоченности.

"Какие-то вертолетные площадки, их использование в военных целях - это параноидальный бред, что тут комментировать. Я даже не знаю, что сказать. Откуда такое рождается, в чьем воспаленном мозгу это появилось?" - сказал Д.Медведев.

1пп ки

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