Этот контент был опубликован 17 мая 2020 г. 9:45

Пекин. 17 мая. ИНТЕРФАКС - После того, как распространение коронавируса в Китае в целом поставлено под контроль и страна возвращается к нормальной жизни, появилась тенденция к самоуспокоенности, притуплению к бдительности, что чревато новой волной эпидемии, предупредил ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань.

"Китай по-прежнему стоит перед риском второй волны эпидемии", - цитируют в воскресенье китайские СМИ слова академика из интервью иностранным журналистам.

Он подчеркнул: "Я думаю, что на данном этапе ситуация с устойчивостью к инфекции в Китае не более оптимистична, чем в некоторых зарубежных странах. Большинство китайцев остаются восприимчивыми к коронарному вирусу из-за недостаточного иммунитета".

Чжун Наньшань сказал, что он был потрясен количеством случаев заражения и смерти в Соединенных Штатах и сказал, что западные правительства не воспринимают эту вспышку всерьез, добавив, что "в некоторых странах ошибочно пытаются сравнивать коронавирус с вирусом гриппа".

Он сообщил, что пока пессимистично оценивает перспективы быстрого создания эффективной вакцины от COVID-19. По его словам, в настоящее время в Китае уже есть несколько видов вакцин, которые проходят клинические испытания, но для поиска "идеального" решения может потребоваться несколько лет.

"Мы неоднократно тестировали разные вакцины, но пока рано делать выводы. Пока мы еще не знаем, какую вакцину следует использовать для борьбы с новым коронавирусом", - отметил ученый.

Он подчеркнул, что в условиях отсутствия вакцины поддержание здорового образа жизни является эффективным способом укрепления иммунитета, сообщив что сам активно занимается спортом и избегает слишком большого количества пищи.

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