Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 12:54

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Страны ОПЕК в мае текущего года снизили добычу нефти на 236 тыс. баррелей в сутки, уйдя ниже отметки 30 млн б/с - до 29,876 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации стран-экспортеров нефти.

Так, наибольшее снижение продемонстрировал Иран, в отношении которого с мая были восстановлены нефтяные санкции США. Добыча в Иране упала на 227 тыс. б/с - до 2,37 млн б/с.

Еще на 76 тыс. б/с снизила нефтедобычу Саудовская Аравия, которая, таким образом, перевыполняет свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ на 620 тыс. б/с.

Заметное падение продемонстрировала Нигерия - 92 тыс. б/с, до 1,733 млн б/с. Венесуэла, изматываемая кризисом и санкциями США, потеряла еще 35 тыс. б/с нефти.

Однако некоторые страны ОПЕК смогли увеличить нефтедобычу. Так, вновь увеличил нефтедобычу Ирак - почти на 100 тыс. б/с, до 4,7 млн б/с, добывая, таким образом, на 210 тыс. б/с больше, чем должен в рамках сделки со странами не-ОПЕК по снижению нефтедобычи.

Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с, было достигнуто 7 декабря 2018 года. Соглашение действует до июля 2019 года.

Сс вч *

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