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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 14:36 22.06.2018 - 14:36

Вена. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, при этом реальный рост добычи составит 600 тыс. б/с, передает агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи министров картеля.

По сути, страны ОПЕК договорились придерживаться 100% исполнения квот с пониманием, что некоторые страны пока не смогут восстановить упавшую добычу нефти.

Страны ОПЕК хотят компенсировать выпадающие объемы добычи нефти Венесуэлы, но для этого понадобится ее согласие.

Аг фф *

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